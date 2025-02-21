"Видимо, это желание самого Семака. Если трансфер осуществлен, значит, он ему нужен. Но, честно говоря, Саша ничего выдающегося в ЦСКА не показывал. Поэтому мне сложно пока оценить этот переход. Для армейского клуба продажа серба — определенный плюс, а вот для "Зенита" — пока вопрос", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
21 февраля стало известно, что петербургский "Зенит" заключил контракт на 1,5 года с опорным полузащитником сборной Сербии и московского ЦСКА Сашей Зделаром. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 29-летнего футболиста составила 1,3 млн евро. В составе ЦСКА серб выступал с июля 2022 года, принял участие в 96 матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 19 жёлтых карточек.
Ловчев: переход Зделера в "Зенит" - это желание Семака
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением о переходе опорного полузащитника Саши Зделара из московского ЦСКА в петербургский "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА