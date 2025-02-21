"Трансфер Глебова меня не удивил. Им нужен был игрок в опорную зону, с которой начинается защита. Деньги не тратили, не разбрасывались налево-направо, экономили, чтобы купить конкретного игрока на проблемную позицию. То, что они купили еще иностранца на правый фланг — это тоже хорошо, но ему понадобится время на адаптацию. Однако почему-то никто не связывает переход Данила с возможным приходом Карпина на пост главного тренера "Динамо", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
20 февраля московское "Динамо" объявило о подписании долгосрочного еонтракта с опорным полузащитником сборной России Данилом Глебовым. По информации СМИ, сумма компенсации за его переход из футбольного клуба "Ростов" составила 7 млн евро + 1 млн евро бонусами. Заключенное соглашение рассчитано на срок до зимы 2030 года.
Ранее ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассматривается как кандидат для назначения на аналогичную должность в "Динамо" вместо нынешнего наставника - Марцела Лички.
Ловчев: почему-то никто не связывает переход Глебова в "Динамо" с возможным назначением Карпина
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход опорного полузащитника Данила Глебова из "Ростова" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва