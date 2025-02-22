"Это неправда. Все нормально. Будем выступать под "Динамо" Махачкала", - цитирует Газизова "СЭ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что махачкалинское "Динамо" в ближайшее время может сменить название на "Динамо" Каспийск. На данный момент команда проводит домашние матчи в Каспийске.
После 18-ти сыгранных туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17-ю набранными очками.
Шамиль Газизов опроверг информацию о смене названия клуба на "Динамо" Каспийск
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал информацию о смене названия клуба.
Фото: "Динамо" Махачкала