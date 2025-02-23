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Селюк: если ЦСКА займёт шестое место в РПЛ, с Николичем просто попрощаются

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о перспективах московского ЦСКА во второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
"В тройку они не попадут, да и в четверку тоже. Они буду бороться за 5-6 место. Причем раньше учили тому, что второе место — это поражение. Николич — это не тот тренер, который меняет стиль игры. В случае 6-го места с ним просто попрощаются", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА, имея в своём активе 31 очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от первого места на данный момент составляет восемь очков, а от третьего места - шесть очков.

В 19-м туре РПЛ подопечные Марко Николича на выезде сыграют против петербургского "Зенита". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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