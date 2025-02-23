"Не думаю, что с приходом Ильи Помазуна Максименко может занервничать и растерять форму, которую набрал в первой части сезона. Тут напрашивается логичный вопрос: чем Помазун настолько сильнее Селихова, чтобы это заставило нервничать Максименко? Тут нет ничего такого, из-за чего Александр может начать переживать. Максименко — самодостаточный вратарь, который уже давно в «Спартаке». Поэтому он не тот голкипер, на игре которого может сказаться приход нового вратаря в команду", — приводит слова Нигматуллина Legalbet.
Московский "Спартак" 2 февраля объявил о переходе вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна. Контракт, который был подписан между голкипером и красно-белыми, рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, сумма компенсации за него переход составила 1,2 миллион евро.
Александр Максименко в сезоне-2024/25 принял участие в 18 официальных матчах, в которых 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных семи матчах всего пропустил 14 голов.
Нигматуллин: на игре Максименко не скажется приход Помазуна в "Спартак"
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратарях московского "Спартака" - Александре Максименко и Илье Помазуне.
Фото: ФК "Спартак"