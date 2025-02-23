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Форвард ЦСКА Мусаев признался, что следит за работой Слуцкого в чемпионате Китая

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что интересуется результатами российского тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого.
Фото: Getty Images
- Честно, я слежу. Не смотрю матчи, но за счетом и бомбардирами клуба слежу. У нас там был фотограф, я у него спрашивал про бомбардира из Бразилии, играющего за "Шанхай". И он некоторые вещи про него рассказывал.

Под началом главного тренера Леонида Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" дважды стал обладателем Суперкубка Китая и занял второе место в национальном чемпионате. Российский специалист руководит командой с января прошлого года.

В первом туре стартовавшего первенства подопечные Слуцкого одержали победу над "Чанчунь Ятай" со счетом 2:1 и набрали три очка.

Источник: Metaratings

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