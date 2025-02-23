Новакович: многие удивились переходу Зделара в "Зенит"? Он тоже удивился

"В России многие удивились этому переходу? Он тоже удивился. Но в "Зените" знают, что это хороший футболист, я уверен, что Зделар им подойдет", - цитирует Новаковича "РБ Спорт".
Напомним, 29-летний опорный полузащитник Саша Зделар перешел в "Зенит" из московского ЦСКА в последние минуты этого зимнего трансферного окна. Стороны заключили контракт до конца сезона 2025/2026.
В этом сезоне хавбек сыграл в 21 матче за "армейцев" во всех турнирах и отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 4 миллиона евро.