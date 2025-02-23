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Новакович: многие удивились переходу Зделара в "Зенит"? Он тоже удивился

Бывший футболист "Амкара" Митар Новакович рассказал, что полузащитника ЦСКА Сашу Зделара удивило, что его позвали в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"В России многие удивились этому переходу? Он тоже удивился. Но в "Зените" знают, что это хороший футболист, я уверен, что Зделар им подойдет", - цитирует Новаковича "РБ Спорт".

Напомним, 29-летний опорный полузащитник Саша Зделар перешел в "Зенит" из московского ЦСКА в последние минуты этого зимнего трансферного окна. Стороны заключили контракт до конца сезона 2025/2026.

В этом сезоне хавбек сыграл в 21 матче за "армейцев" во всех турнирах и отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 4 миллиона евро.

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