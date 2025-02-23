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Агент: надеюсь, Куэро закрепится в основном составе "Оренбурга"

Представитель нападающего "Оренбурга" Джастина Куэро Мануэль Сиерра выразил надежду, что игрок сможет стать неотъемлемой частью основной команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Надеюсь, Джастин закрепится в основном составе "Оренбурга", - приводит слова агента "РБ Спорт".

20-летний центральный нападающий Джастин Куэро стал игроком "Оренбурга" летом прошлого года, перейдя из эквадорского "Индепендьенте". Стороны заключили соглашение до 30 июня 2027 года. Форвард принял участие в 6 матчах за оренбургскую команду в РПЛ, в которых провел на поле всего 74 минуты и не отличился голевыми действиями. В 4 играх Кубка России футболист оформил 2+1 по системе гол плюс пас.

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