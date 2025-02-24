"У каждой команды есть свои направления развития и идеи. В них могут разобраться только те люди, которые организовали трансфер Зделара в "Зенит" из ЦСКА. Я, честно говоря, не понимаю, зачем этот футболист нужен питерской команде. Возможно, всё будет наоборот, и "армейцы" ошиблись, продав игрока", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в последний день зимнего трансферного окна за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 21 матч и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.
Игнатьев: возможно, всё будет наоборот, и ЦСКА ошиблися, продав Зделара в "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"