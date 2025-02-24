"Однозначно, "Спартак" — безоговорочный фаворит в матче с "Оренбургом". Я много раз говорил, если бы не зимний перерыв, красно-белые на победной волне обыграли бы оренбуржцев, как и должны сейчас. Конечно, в футболе у любой команды есть шансы на победу. Но если мне сейчас кто-то скажет, что "Оренбург" обыграет "Спартак", я удивлюсь", - цитирует Мостового "Чемпионат".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург", который занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 8-ю очками в своем активе. В 1-м туре чемпионата России красно-белые на выезде уступили оренбуржцам со счетом 0:2.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Мостовой: "Спартак" — безоговорочный фаворит в матче с "Оренбургом"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ "Спартак" - "Оренбург".
Фото: ФК "Оренбург"