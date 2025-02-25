«Соперники «Спартака» — это они сами. Клуб потратил много денег, поэтому это должно быть видно на поле и по результатам. Я думаю, «Лукойл» приложил все усилия, чтобы выиграть чемпионат. Верю ли я, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне? Конечно. У них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне. Спартаковцы росли и совершенствовались, готовились к тому, чтобы стать более зрелыми и уверенными в себе. К тому же сейчас они потратили деньги на трансферы. Они способны занять первое место, это очевидно», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».
Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с июня 2022 года по 14 апреля 2024 года. После его ухода клуб пригласил на эту должность сербского специалиста Деяна Станковича. Под его руководством «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 37 очков.
Уже 2 марта «Спартак» проведёт свой первый матч в рамках возобновлённого чемпионата России. На стадионе «Лукойл Арена» красно-белые встретятся с «Оренбургом».
Абаскаль — о возможном чемпионстве "Спартака": у них есть опоры, заложенные нами в прошлом сезоне
Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что верит в чемпионство московского клуба в текущем сезоне, отметив, что «Лукойл» приложил все усилия для достижения этой цели.
Фото: ФК "Спартак"