"РПЛ непросто сравнивать с чемпионатом Франции, они разные. Кажется, что в российском чемпионате футбол более атакующий, тут больше свободы на поле, больше быстрых атак за счет пространства между линиями. РПЛ — сильная лига, здесь сейчас собрано много высококлассных игроков. Я бы сказал, что российский чемпионат очень конкурентный", - приводит слова Ньямси "Матч ТВ".
Центральный защитник Жерзино Ньямси является игроком московского "Локомотива" с февраля 2024 года, когда его за 3,5 миллиона евро выкупили у французского "Страсбура". С тех пор в составе красно-зеленых он принял участие в 32 официальных матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 голевых передач.
Действующий контракт французского игрока с "железнодорожниками" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
Защитник "Локомотива" Ньямси: в РПЛ футбол более атакующий, чем в чемпионате Франции
Французский защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси сравнил чемпиона Франции по футболу с Российской Премьер-Лигой.
Фото: ФК "Локомотив"