«Пименов — человек с большим футбольным и экспертным опытом. Я думаю, что пришло время для него проявить себя уже в новой роли по построению всей спортивной вертикали большого клуба. С добавлением медийности, продвижением «Крыльев Советов» в широкие массы и привлечением новой аудитории. Думаю, что он с этим справится. Он разговаривает с футболистами на одном языке, максимально позитивно. И цели, которые перед нами ставятся, мы будем реализовывать вместе. Я очень рад, что он присоединился к команде», — цитирует Тер-Абрамяна «СЭ».
18 февраля стало известно о назначении Руслана Пименова на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».
После 18 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 18 очков.
Гендиректор "Крыльев" объяснил назначение Пименова на руководящую должность
Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян объяснил назначение Руслана Пименова своим заместителем, отметив его богатый футбольный и экспертный опыт.
Фото: ФК "Крылья Советов"