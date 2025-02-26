"Естественно. Саша правильно считает, он умный парень. Когда я играл в "Зените", тогда были лучшие времена. Я согласен с тем, что уровень РПЛ снижается давно", - цитирует Широкова "СЭ".
Напомним, в начале года нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин посетил подкаст форварда "Краснодара" Федора Смолова, на котором заявил, что чемпионат России был "говном" еще в 2019 году.
Роман Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 год. В составе сине-бело-голубых бывший полузащитник провел 198 матчей, в которых забил 43 гола. Вместе с петербуржцами он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок страны, дважды становился обладателем Суперкубка России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.
Широков - о словах Кокорина об уровне РПЛ: Саша правильно считает, он умный парень
Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывание форварда "Ариса" Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"