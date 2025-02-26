Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

Широков - о словах Кокорина об уровне РПЛ: Саша правильно считает, он умный парень

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывание форварда "Ариса" Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Естественно. Саша правильно считает, он умный парень. Когда я играл в "Зените", тогда были лучшие времена. Я согласен с тем, что уровень РПЛ снижается давно", - цитирует Широкова "СЭ".

Напомним, в начале года нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин посетил подкаст форварда "Краснодара" Федора Смолова, на котором заявил, что чемпионат России был "говном" еще в 2019 году.

Роман Широков выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 год. В составе сине-бело-голубых бывший полузащитник провел 198 матчей, в которых забил 43 гола. Вместе с петербуржцами он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок страны, дважды становился обладателем Суперкубка России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится