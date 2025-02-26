"Зенит" не сможет стать народной командой. Никто не сможет! "Торпедо" — заводская команда, а "Спартак" — народная. Раньше были всевозможные ведомства: "Динамо", ЦСКА, "Локомотив". "Спартак" никому не принадлежал. Поэтому те, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу, — болели за красно-белых. Пока болельщики поддерживают эту традицию, народной командой может быть только "Спартак", — приводит слова Филимонова Legalbet.
Московский "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством сербского специалиста Деяна Станковича после 18-го тура занимает третье место в турнирной таблице: красно-белые в своем активе на данный момент имеют 37 очков, что на 2 очка меньше, чем у "Краснодара" и петербургского "Зенита".
Напомним, что "Спартак" является 10-кратным чемпионом России (в последний раз, москвичи выигрывали золотые медали РПЛ в сезоне-2016/17 и 12-кратным чемпионом СССР.
Филимонов: народной командой может быть только "Спартак", ей не сможет стать "Зенит"
Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился своим мнением, какой клуб может иметь звание народной команды.
Фото: ФК "Спартак"