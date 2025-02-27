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Селюк - об уходе Карпина из "Ростова": более гнусного поступка не представить

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
"Странная история с Карпиным — поигрался на солнышке в Эмиратах и вдруг в одночасье решил уйти из "Ростова". Если бы его что-то не устраивало, если бы были какие-то финансовые проблемы, то ушёл бы раньше. А версия про сборную — чистая ерунда, не выдерживает никакой критики. Если Карпин решил в сборную уйти за пару дней до начала чемпионата, то более гнусного поступка не представить" — приводит слова Селюка Legalbet.

25 февраля футбольный клуб "Ростов" объявил о том, что Валерий Карпин покидает пост главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил это решением необходимостью сконцентрировать свои усилия на работе на должности наставника сборной России по футболу. Главным тренером "Ростова" был назначен аналитик Джонатан Альба.

2 марта ростовчанам предстоит домашняя встреча с московским "Динамо" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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