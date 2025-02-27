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В "Крыльях Советов" считают правильным и своевременным уход Гарре из клуба

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов высказался про переход аргентинского вингера Бенхамина Гарре в бразильский "Васко да Гама".
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Уход Гарре — это потеря или облегчение?
— Никакого облегчения. С другой стороны, хороший момент в том, что у Гарре были определенные трудности со здоровьем, как я наслышан. Получился своевременный трансфер. Рисковать на сегодняшний момент нет смысла и продолжать сотрудничество с Гарре. Считаю, это правильный выбор, хотя игрок очень классный.

22 февраля "Крылья Советов" объявили о переходе аргентинского полузащитника Бенхамин Гарре в бразильский клуб "Васко да Гама". По информации СМИ, сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро самарцы смогут получить в качестве бонусов. Гарре заключил с "Васко да Гама" соглашение, рассчитанное на срок до 31 декабря 2027 года.

Вингер выступал в "Крыльях Советов" с января 2023 года. С тех пор он принял участие в 61 официальном матче, забил 14 голов, отдал 6 голевых передач, получил 7 жёлтых карточек.

Источник: "Матч ТВ"

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