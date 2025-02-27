"Новым тренером после Карпина оставили аналитика — мне непонятен этот момент. Есть Онопко, Кафанов, Осипов — это тренеры и авторитеты. Альба — хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить. Поставить главным иностранца-аналитика — это неуважение к российскому футболу, я считаю", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
25 февраля футбольный клуб "Ростов" сообщил о том, что Валерий Карпин покидает пост главного тренера. В то же время весь остальной тренерский штаб продолжит свою работу в клубе. Так, испанский специалист Джонатан Альба, который последние годы занимал в "Ростове" должность главного аналитика, был назначен главным тренером.
После 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 "Ростов" с 26-ю очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ ростовчане 2 марта на своём поле сыграют против московского "Динамо".
Юран назвал назначение тренером "Ростова" аналитика-иностранца неуважением к российскому футболу
Отечественный специалист Сергей Юран поделился своим мнением о назначении на пост главного тренера "Ростова" аналитика команды, испанца Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"