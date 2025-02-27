При этом в топ-3 самых посещаемых домашних матчей "Спартака" в чемпионате России текущего сезона входят игры против московского "Динамо" (26297 зрителей), "Краснодара" (25422 зрителя) и московского "Локомотива" (20152 зрителя).
"Спартак" и "Оренбург" сыграют друг с другом 2 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Стало известно, какое количество зрителей ожидают на матче "Спартак" - "Оренбург"
По информации СМИ, в московском "Спартаке" ожидают более 17 тысяч зрителей на домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"