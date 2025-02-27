"Меня удивляет, когда вы, журналисты, и телевизионщики, говорите: "Дерби такой-то и такой-то команды". Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби — ЦСКА и "Спартак". Нельзя в Испании назвать дерби матч "Атлетико" (Мадрид) — "Реал" (Мадрид) или "Атлетико" — "Атлетик" (Бильбао). Там дерби одно — "Барселона" и "Реал". Все! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков", - приводит слова Гинера Sport24.
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. Московский ЦСКА, в свою очередь, имеет в своем активе 31 очко, которое позволяет сейчас занимать шестую строчку.
В первом круге текущего сезона "армейцы" и красно-белые встретились друг с другом 2 ноября в 14-м туре РПЛ - матч завершился победой "Спартака" со счётом 2:0. Во втором круге команды сойдутся 27 апреля в рамках 26-го тура.
Гинер: в России существует только одно дерби — ЦСКА и "Спартак"
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением, матчи каких команд в российском футболе могут быть названы "дерби".
Фото: ФК "Спартак"