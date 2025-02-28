«Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все, что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания».
Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?» — заявил Личка «СЭ».
Марцел Личка стал главным тренером московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 67 матчей, в которых одержала 37 побед, 13 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла.
В прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.
Сейчас, после 18 туров, «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от первого места составляет четыре очка.
Личка — о возможней отставке из "Динамо": если меня поменяет Карпин, это будет даже честь для меня
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о слухах, связанных с его возможной отставкой.
Фото: ФК "Динамо"