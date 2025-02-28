– Кому Семак мог дать шанс?
– Я поработал бы с Козловым. Знаю, что у него были проблемы с дисциплиной, но с этим можно и нужно работать. Например, на какой-то период закрыть на базе. Может, где-то даже искусственно давать пятнадцать-двадцать минут в конце матчей, - сказал Кузьмичев в интервью Sports.ru
Данила Козлов перешел в "Краснодар" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник является воспитанником академии сине-бело-голубых. В прошлом сезоне Козлов выступал на правах аренды за калининградскую "Балтику".
В текущем сезоне полузащитник провел за "быков" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Кузьмичев: знаю, что у Козлова были проблемы с дисциплиной
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак мог дать шанс полузащитнику Даниле Козлову.
Фото: ФК "Зенит"