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Кузьмичев: знаю, что у Козлова были проблемы с дисциплиной

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев считает, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак мог дать шанс полузащитнику Даниле Козлову.
Фото: ФК "Зенит"
– Кому Семак мог дать шанс?

– Я поработал бы с Козловым. Знаю, что у него были проблемы с дисциплиной, но с этим можно и нужно работать. Например, на какой-то период закрыть на базе. Может, где-то даже искусственно давать пятнадцать-двадцать минут в конце матчей, - сказал Кузьмичев в интервью Sports.ru

Данила Козлов перешел в "Краснодар" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно за 1,25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Полузащитник является воспитанником академии сине-бело-голубых. В прошлом сезоне Козлов выступал на правах аренды за калининградскую "Балтику".

В текущем сезоне полузащитник провел за "быков" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 2 миллиона евро.

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