"Мы знаем, что можем прибавить в качестве игры. Нынешнее положение в турнирной таблице не соответствует нашему уровню. Наш менталитет располагает к тому, чтобы поднять ЦСКА как можно выше. Команда должна расти, прибавлять и прогрессировать, чтобы бороться за титулы. Сейчас у нас такой настрой", - цитирует Келлвена Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место и является действующим чемпионом страны.
Летом 2024 года главным тренером московского ЦСКА стал Марко Николич, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в московском "Локомотиве". "Армейцам" предстоит провести две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Полузащитник ЦСКА Келлвен: нынешнее положение в турнирной таблице не соответствует нашему уровню
Полузащитник ЦСКА Келлвен заявил, что команда недовольна текущим положением в турнирной таблице.
Фото: ПФК ЦСКА