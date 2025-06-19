Об этом сообщил вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин. За этот клуб Мампасси играл в 2021 году на правах аренды из «Шахтера».
«Борьба продолжается! Друзья, наверное вы видели несколько дней назад новость о том, что московский «Локомотив» окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Рене Мампасси? Добавлю немножко бэкграунда, это дело тянется ещё с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба РПЛ отказались платить обязательные по регламенту ФИФА платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста», - написал Санин в своей соцсети.
Сообщается, что «Локомотив» должен был выплатить 50 тысяч евро «Мариуполю» как клубу, который воспитал игрока.
Напомним, что бан будет действовать три трансферных окна.
Сегодня, 19 июня, «Локомотив» объявил о подписании двух игроков. В московский клуб перешли Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
По итогам сезона-2024/25 «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Стала известна причина, по которой ФИФА запретила "Локомотиву" регистрировать новых игроков
ФИФА наложила санкции на московский «Локомотив» по причине отказа платить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси.
Фото: ФК "Локомотив"