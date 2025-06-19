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Зиньковский и Дмитриев вернулись в "Спартак" из "Крыльев Советов"

Полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись из «Крыльев Советов» в московский «Спартак» по завершении срока аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба. Аренда полузащитников была рассчитана до конца минувшего сезона.

Зиньковский принял участие в 11 матчах за «Крылья Советов» в прошедшем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Дмитриев сыграл в 27 встречах, в которых забил три гола, а также отдал одну голевую передачу.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 самарский клуб финишировал на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 балл. «Спартак» занял четвертое место. В активе «красно-белых» 57 очков.

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