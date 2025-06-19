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Черчесов - о Денисове: он лучший игрок на своей позиции, где бы я не работал

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучший футболист, с которым он работал - Игорь Денисов.
Фото: РФС
«Денисов - лучший игрок на своей позиции, где бы я не работал. Такого игрока у меня не было. Имею в виду спортивный характер, позицию, чтение игры, способность быть готовым и заряженным, способность заставлять без слов партнёров выкладываться», - цитирует Черчесова Legalbet.

Полузащитник завершил карьеру в 2019 году. Ранее Денисов играл за «Зенит», «Анжи», московское «Динамо», а также столичный «Локомотив».

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», второе место занял «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.

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