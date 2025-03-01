- Нужно отметить то, что Дзюба игрок своеобразный, но полезный. Если вы его историю помните: не получается в Питере - он не сидит в запасе и уезжает в Тулу. Там прекрасно играет и помогает Туле. В такой же ситуации приходит в "Локомотив": помогает им и забивает мячи. Сейчас Артём в "Акроне". Там у него всё хорошо складывается. Поэтому я даже не сомневаюсь, что он побьёт рекорд Кержакова, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
В настоящий момент 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба занимает вторую строчку в зачёте символического бомбардирского клуба Григория Федотова - на его счету 232 гола за карьеру во всех турнирах за клубы высшего дивизиона и национальную сборную. Рекордсменом является завершивший карьеру 42-летний Александр Кержаков - 233 гола. Таким образом, чтобы превзойти рекорд Кержакова, Дзюбе достаточно забить два гола.
1 марта состоится матч 19 тура РПЛ "Пари Нижний Новгород" - "Акрон", Артём Дзюба включён в стартовый состав тольяттинского клуба.
Сёмин объяснил, почему не сомневается, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, побьёт ли нападающий "Акрона" Артём Дзюба бомбардирский рекорд экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова.
Фото: ФК "Акрон"