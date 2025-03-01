- Антон Зиньковский ушел в аренду в Самару, где будет конкурировать с другим принадлежащим "Спартаку" полузащитником Дмитриевым. Не потеряют ли они от этого в игровой практике?
- Мне кажется, во-первых, они не всегда играют на той позиции, про которую вы говорите. То есть, например, Дмитриев играет справа, а Зиньковский больше слева. То есть, соответственно, там конкуренция в меньшей степени. Хотя, наверное, в каком-то смысле вы правы. Всё равно, когда профильные игроки, арендованные, находятся именно на этой позиции - конечно, конкуренция. А где ее нет? – приводит слова Баженова Metaratings.ru.
20-летний левый вингер Игорь Дмитриев был выкуплен московским "Спартаком" у "Урала" в июле 2024 года за 2,5 миллиона евро. В августе игрок отправился в аренду в самарские "Крылья Советов", где сыграл в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативных паса. 28-летний левый вингер Антон Зиньковский был отправлен "Спартаком" в аренду в "Крылья" в феврале 2025 года, в текущем сезоне он сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах и выполнил 3 ассиста в Кубке России.
Баженов высказал о конкуренции игроков "Спартака" Зиньковского и Дмитриева в "Крыльях Советов"
Менеджер по арендованным игрокам "Спартака" Никита Баженов прокомментировал ситуацию с арендой в "Крылья Советов" двух вингеров красно-белых - Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Спартак"