"Рад безусловно, что Артем забил и догнал Александра Кержакова. В любом случае цель личная у Артема — этот рекорд побить. Поэтому, когда он будет побит, тогда будут какие-то уже поздравления, развернутые комментарии, отмечания и так далее. Но все это было омрачено поражением. Едем дальше. Впереди один гол до рекорда и самое главное — важнейшие матчи концовки чемпионата, которые надо провести победно для "Акрона", - приводит слова Гольдмана "РБ Спорт".
1 марта нападающего тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Пари НН" на 70-й минуте забил гол, который стал 233-м в его профессиональной карьере. Тем самым, 36-летний форвард повторил рекорд Александра Кержакова, который до этого момента был лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Следовательно, следующий забитый гол сделает Дзюбу единоличным лидером в списке лучших российских бомбардиров.
Матч между "Пари НН" и"Акроном" завершился победой нижегородцев со счётом 2:1.
Агент Дзюбы: личная цель Артема — побить рекорд Кержакова
Леонид Гольдман, агент нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, прокомментировал повторение своим клиентом бомбардирского рекорда Александра Кержакова.
Фото: ФК "Акрон"