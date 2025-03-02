Корнаухов: удивлен, почему Иванову не хватило мужества дать Соболеву желтую карточку за симуляцию

"Просто удивлен, почему арбитру не хватило мужества дать желтую карточку. Судья сразу показал, что здесь не было никакого нарушения, а Соболев еще выпрашивает пенальти, это желтая карточка. Тот стереотип, который был всё время, что Соболев зачастую симулирует и "ныряет", только усилился", - приводит слова Корнаухова "Матч ТВ".
В субботу, 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоялась встреча петербургского "Зенита" и московского ЦСКА. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", завершилась ничейным результатом (0:0).
Нападающий хозяев Александр Соболев первоначально не попал в стартовый состав петербургского "Зенита", но вышел на замену на 75-й минуте игры вместо Андрея Мостового. Для футболиста субботний матч по счёту стал 17-м официальным матчем в составе "Зенита" - к сегодняшнему дню Соболев забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 предупреждения.