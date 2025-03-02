"Хочу еще раз призвать руководителей "Крыльев Советов". Держитесь за тренера Осинькина. Это хороший специалист — у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков — именно его воспитанников. Да, они когда?то недобирают очки, еще что-то не получается, но вот, например, сегодня — одна команда на первом месте, а другая еще совсем недавно на вылет стояла", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
1 марта самарские "Крылья Советов" под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Краснодаром" сыграли вничью со счётом 1:1. Благодаря этому результату у волжан в активе стало 19 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице.
Игорь Осинькин занимает пост самарских "Крыльев Советов" с июля 2020 года.
Ловчев - руководителям "Крыльев Советов": держитесь за Осинькина!
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о главном тренере самарских "Крыльев Советов" Игоре Осинькине.
Фото: ФК "Крылья Советов"