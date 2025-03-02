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Педро - о ничьей с ЦСКА: хороший результат, "Зенит" избежал поражения

Нападающий петербургского "Зенита" Педро прокомментировал ничейный результат в матче своей команды с московским ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2024/25
Фото: ФК "Зенит"
"Ничья — хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья — это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения", - приводит слова Педро "СЭ".

"Зенит" и ЦСКА проводили матч друг против друга 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча завершилась безголевой ничьей, благодаря чему сине-бело-голубые набрали 40 очков, а "армейцы" - 32 очка. Команды продолжили занимать, соответственно, второе и шестое места в турнирной таблице.

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