Непомнящий: "Спартак" - это явный претендент на золото РПЛ

"Я ставлю на "Спартак". Красно-белые — явные претенденты на золото, поэтому не будут отпускать три очка в играх с командами такого уровня, как "Оренбург", - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Московский "Спартак" (18 матчей, 37 очков, 3 место) 2 марта в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на своём поле примет футбольный клуб "Оренбург" (18 матчей, 8 очков, 16 место). Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Матч первого круга между этими командами в рамках 1-го тура РПЛ завершилась победой "Оренбурга" со счётом 2:0.