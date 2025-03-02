— Важно, что у "Спартака" есть команда, есть хорошее отношение, есть понимание, что это клуб "Спартак", и нужно сражаться. Но уровень и качество игры, наверное, пока оставляют желать лучшего. Тем не менее победа есть победа. Новых игроков мы практически не увидели. Да, Солари забил, но он один раз коснулся мяча и забил. Главное, что у них есть общая идея, они в хорошем понимании с тренером, но, повторюсь, качества в игре пока не хватает.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Семин: у "Спартака" есть идея и хорошее взаимопонимание, но качества игры пока не хватает
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал Rusfootball.info победу "Спартака" над "Оренбургом" в 19 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"