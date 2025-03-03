«После ухода Клаудиньо «Зениту» придется искать лидера. Он дирижировал всей игрой, на нем было всё завязано. Глушенков с этим не справляется? Надеюсь, что будет справляться. Если он это делал в «Локомотиве», что мешает ему это сделать в «Зените»? Просто «Зенит» в матче с ЦСКА опять стал играть 5–2–3, я думаю, что оптимально играть 4–3–3, где Глушенков будет свободным художником. У «Зенита» на самом деле нет глубины, — заявил Аршавин «Матч ТВ».
В конце января Клаудиньо стал игроком катарского клуба «Аль-Садд», сумма сделки составила 20 миллионов евро.
Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта против «Факела» на стадионе в Воронеже. Встреча пройдет в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
Аршавин: после ухода Клаудиньо "Зениту" придется искать лидера
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что питерскому клубу придется искать нового лидера после ухода Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"