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Аршавин: после ухода Клаудиньо "Зениту" придется искать лидера

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что питерскому клубу придется искать нового лидера после ухода Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
«После ухода Клаудиньо «Зениту» придется искать лидера. Он дирижировал всей игрой, на нем было всё завязано. Глушенков с этим не справляется? Надеюсь, что будет справляться. Если он это делал в «Локомотиве», что мешает ему это сделать в «Зените»? Просто «Зенит» в матче с ЦСКА опять стал играть 5–2–3, я думаю, что оптимально играть 4–3–3, где Глушенков будет свободным художником. У «Зенита» на самом деле нет глубины, — заявил Аршавин «Матч ТВ».

В конце января Клаудиньо стал игроком катарского клуба «Аль-Садд», сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Следующий матч «Зенит» проведет 8 марта против «Факела» на стадионе в Воронеже. Встреча пройдет в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

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