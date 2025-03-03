"Я говорил с руководством академии и основы, даже не сомневался, сразу согласился на предложение, потому что для меня этот клуб очень важен. Есть много вещей, которые клуб мне дал как футболисту, пришло время отдавать в ответ, помогать молодым ребятам, которые здесь есть. Я сразу выразил готовность, даже не думал отказывать", - приводит слова Гилерме "Матч ТВ".
3 марта московский "Локомотив" объявил, что бывший вратарь "железнодорожников" 39?летний Маринато Гилерме был назначен на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола клуба. Голкипер выступал за красно-зеленых с 2007 по 2024 гг. и за этот период времени стал чемпионом России, 4-кратным обладателем Кубка России и единожды - обладателем Суперкубка России.
Кроме того, будучи уроженцем Бразилии, Гильерме в ноябре 2015 г. был принят в российское гражданство, после чего в составе сборной России принял участие в 19 матчах.
"Сразу согласился". Гилерме дал первый комментарий после своего назначения в "Локомотиве"
Бывший вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме прокомментировал своё назначение координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"