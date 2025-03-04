"Как "Краснодар" может на своем поле не обыграть "Крылья Советов", мне совершенно непонятно. Почему это случилось? Я считаю, что Мусаев – не тренер-победитель. Поэтому в какой-то момент южане должны были провалиться. Что и происходит. Тут хотя бы все логично", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".
"Краснодар" встречался с самарскими "Крыльями Советов" 2 марта на своем поле в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился вничью (1:1). Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 40 очков и продолжил находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России (теперь вместе с московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", которые также набрали по 40 очков).
Червиченко: Мусаев – не тренер-победитель, поэтому "Краснодар" должен был провалиться
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и самарскими "Крыльями Советов" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"