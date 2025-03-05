«Бонгонда при Абаскале мне не нравился, а сейчас при Станковиче он заиграл хорошо. Посмотрим, кто будет нравиться тренеру на позиции больше — Солари или Бонгонда. Будет зависеть от игровых требований. Ведь Солари надо будет ещё к этим требованиям приспособиться. Бонгонда может и выиграть конкуренцию у Солари, потому что выглядит он неплохо», — заявил Тарханов Legalbet.
«Спартак» подписал с Солари контракт 11 февраля, заплатив за него 10 миллионов евро «Ривер Плейту». По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего вингера составляет 7 миллионов евро. Соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
В первом матче против «Оренбурга» Солари вышел на замену на 74-й минуте и уже в компенсированное время забил свой дебютный гол.
Тарханов — о позиции правого вингера в "Спартаке": Бонгонда может выиграть конкуренцию у Солари
Российский футбольный тренер Александр Тарханов оценил шансы Пабло Солари закрепиться в основном составе «Спартака».
Фото: ФК "Спартак"