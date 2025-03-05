Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
20:45
ИнтерНе начат
Бавария
23:00
БайерНе начат
ПСЖ
23:00
ЛиверпульНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат

Погба отказался от перехода в "Зенит" зимой

Полузащитник Поль Погба мог продолжить карьеру в России, но отказался от предложения «Зенита».
Фото: IMAGO
По информации «СЭ», петербургский клуб связывался с представителями француза и предлагал контракт, однако переговоры не продвинулись.

Погба с декабря 2024 года находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом». В прошлом году его отстранили на четыре года из-за повышенного уровня тестостерона в допинг-пробе, но CAS сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Полузащитник сможет вернуться на поле 10 марта.

Погба является победителем Чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции. Также он четырежды завоевывал чемпионат Италии, по два раза Кубки Англии и Италии, а также один раз — Лигу Европы.

На момент перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» он стал самым дорогим трансфером в мире, перейдя за 105 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится