По информации «СЭ», петербургский клуб связывался с представителями француза и предлагал контракт, однако переговоры не продвинулись.
Погба с декабря 2024 года находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ювентусом». В прошлом году его отстранили на четыре года из-за повышенного уровня тестостерона в допинг-пробе, но CAS сократил срок дисквалификации до 18 месяцев. Полузащитник сможет вернуться на поле 10 марта.
Погба является победителем Чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции. Также он четырежды завоевывал чемпионат Италии, по два раза Кубки Англии и Италии, а также один раз — Лигу Европы.
На момент перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» он стал самым дорогим трансфером в мире, перейдя за 105 миллионов евро.
Погба отказался от перехода в "Зенит" зимой
Полузащитник Поль Погба мог продолжить карьеру в России, но отказался от предложения «Зенита».
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