«Могу ли назвать трансферы, которыми горжусь? Их достаточно много. Если брать из относительно недавней истории, то это Влашич, который приходил относительным ноунеймом. Если брать чуть более ранний период, то это Головин Саша, которого наши селекционеры нашли, можно сказать, в чистом поле, (смеётся) и клубу он стоил примерно ноль.
Если заглядывать в те времена, то это Вагнер, причём его неоднократное возвращение в ЦСКА. Это достаточно редкое явление в современном футболе, когда удаётся футболиста выгодно продать, потом его вернуть. Как, например, было сделано в дальнейшем и с Думбия. Примерно такая же история была с Ахмедом Муса», — заявил Бабаев Metaratings.
Роман Бабаев начал свою карьеру в ЦСКА в 2001 году в качестве главы юридического отдела. В 2007 году он был назначен генеральным директором клуба.
За последние пять лет ЦСКА установил наивысший показатель среди всех клубов Российской Премьер-Лиги по трансферному сальдо. Разница между доходами и расходами трансферов составила +24,59 миллионов евро. Среди всех клубов РПЛ только пять смогли достичь положительного результата. А если рассматривать последние 10 лет, то ЦСКА также остается на первом месте, а положительное сальдо увеличивается до суммы +53,31 миллионов евро.
Бабаев рассказал о трансферах, которые принесли гордость ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился трансферами клуба, которыми он гордится.
Фото: ФК ЦСКА