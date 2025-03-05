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Николич: ЦСКА играл с "Зенитом" в тот футбол, в который хотел играть

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал выездную ничью красно-синих с "Зенитом" в 19 туре РПЛ (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Да, у "Зенита" было два-три момента в дебюте, после чего ЦСКА забрал игру под свой контроль. Могу с уверенностью сказать, что мы играли в тот футбол, в который хотели играть. Если оценивать результат матча в Санкт-Петербурге, то я ещё в раздевалке сказал футболистам, что праздновать нам нечего. Неплохо для первой игры, двигаемся дальше, готовимся к следующему сопернику, - передаёт слова Николича Bobsoccer.

Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - ЦСКА прошёл 1 марта 2025 года на петербургской "Газпром Арене" и завершился вничью со счётом 0:0.

По итогам тура сине-бело-голубые при равном количестве очков с "Краснодаром" и московским "Спартаком" - по 40 в 19 сыгранных матчах - возглавили турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА при 32 очках в 19 матчах остался на шестом месте.

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