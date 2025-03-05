- С нашими футболистами, приглашёнными на гала-матч, статус по договорённостям финальный и предфинальный. Понятно, что у многих свои рабочие графики, как, к примеру, в случаях с Василием Березуцким или Ивицей Оличем. Официальные матчи и у Вагнера Лава, но наше обоюдное желание слишком велико: представить, что такой матч пройдёт без Вагнера или, например, Даниэля Карвальо, невозможно. Так что мы в рабочем процессе: обсуждаем рейсы, билеты, визы и прочие детали. Опубликованный список уверенно можно назвать на 95% верным. Но задача - 100%, - передаёт слова Брейдо Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал московского ЦСКА объявил, что 18 мая состоится гала-матч в честь 20-летия победы красно-синих в Кубке УЕФА сезона-2004/2005, которая стала первой в истории победой российского клуба в еврокубке. В этот день на поле "ВЭБ Арены" выйдут бывшие футболисты, выступавшие за ЦСКА в том еврокубковом розыгрыше, а также игроки, продолжающие карьеру до сих пор - голкипер Игорь Акинфеев (ЦСКА) и нападающий Вагнер Лав ("Аваи").
Соперником ветеранов ЦСКА в этот день станет команда, составленная из игроков клубов-соперников "армейцев" в победном розыгрыше Кубка УЕФА.
ЦСКА объявил предварительный состав на выставочный матч, посвященный 20-летию победы в Кубке УЕФА
Брейдо: представить, что матч в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА пройдёт без Вагнера или Карвальо, невозможно
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о ходе переговоров с игроками, приглашёнными на гала-матч "армейцев" в честь юбилея победы в Кубке УЕФА.
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