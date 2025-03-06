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Галактионов: большие покупки "Спартака" и "Зенита"? Хорошо живут! Надо порадоваться за них

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о своём отношении к работе "Спартака" и "Зенита" на трансферном рынке зимой 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"
— Как вы реагировали на большие покупки "Спартака" и "Зенита" этой зимой?
— Хорошо живут! Если у них есть такая возможность, надо порадоваться за коллег.

Согласно данным, размещенным на интернет-портале Transfermarkt, во время зимнего трансферного окна 2025 года петербургский "Зенит" потратил на приобретение новых игроков 34,3 млн евро, а московский "Спартак" - 29,9 млн евро. Московский "Локомотив", в свою очередь, всего потратил 30 тыс. евро на покупку полузащитника Вадима Арутюняна, который сразу же был отдан в аренду дзержинскому "Арсеналу".

Источник: Sport24

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