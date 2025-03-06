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Инсаурральде поддержал "Спартак" и его аргентинских игроков в борьбе за титул

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде выразил надежду, что его земляки, Барко и Солари, смогут помочь команде выиграть чемпионат России в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
«У «Спартака» отличный подбор исполнителей. Желаю всей команде, и моим землякам Барко с Солари в частности, всего наилучшего в этом сезоне. Надеюсь, им удастся увенчать его чемпионским титулом», — цитирует Инсаурральде «Чемпионат».

Хуан Инсаурральде — центральный защитник, который выступал за московский «Спартак» с 2012 по 2015 год. За это время он провел 49 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Сейчас, в свои 40 лет, Хуан Инсаурральде продолжает карьеру на профессиональном уровне, играя за аргентинский клуб «Сармьенто».

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