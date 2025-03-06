"Тут нет какого-то сложного объяснения. Александр был недоволен игровым временем, которое он получал в команде. На мой взгляд, ему предоставлялись возможности, он играл в Кубке достаточно много. Тем не менее, он был недоволен тем количеством игрового времени, которое получал. Это было совместное решение, мы пошли ему навстречу. Он хотел найти команду, в которой бы играл в каждом матче", - цитирует Малышева "РБ Спорт".
Александр Селихов в зимнее трансферное окно расторг контракт с московским "Спартаком" по обоюдному соглашению сторон и перешел в екатеринбургский "Урал" на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Всего на счету голкипера 102 матча в составе красно-белых, 117 пропущенных мячей и 30 матчей "на ноль". Ранее Селихов выступал за пермский "Амкар" и "Орел". Селихов дебютировал в составе национальной команды России в ноябре 2022 года и провел за сборную России 1 матч.
После 22-х сыгранных туров екатеринбургский "Урал" занимает четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги с 38-ю набранными очками. В 23-м туре "шмели" сыграют на выезде с "Сочи".
Малышев: Селихов был недоволен игровым временем, которое он получал в "Спартаке"
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о причинах ухода Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"