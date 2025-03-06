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Мимович: хотел бы играть как можно больше, но титул "Зенита" на первом месте

Новичок "Зенита" Огнен Мимович заявил, что готов помочь команде стать в этом сезоне чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"
- Сделаю все возможное, чтобы сыграть как можно больше матчей и внести свой вклад в победы команды, помочь "Зениту" стать чемпионом. Но самое главное, чтобы "Зенит" выиграл титул. Конечно, я хотел бы играть как можно больше, но думаю, что титул на первом месте.

Огнен Мимович, выступающий на позиции крайнего правого защитника, присоединился к "Зениту" из Санкт-Петербурга в это зимнее трансферное окно. Футболист был арендован сине-бело-голубыми до конца нынешнего сезона у турецкого "Фенербахче".

После 19 туров российской Премьер-лиги "Зенит" набрал 40 очков и располагается на первой строчке, опережая "Спартак" и "Краснодар" по дополнительным показателям. В эти выходные петербуржцы сыграют в гостях против воронежского "Факела" в рамках 20-го тура чемпионата России.

Источник: "РБ Спорт"

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