«Очень важно, что у нас есть Игорь Акинфеев. Он привносит необходимый опыт. Карьера говорит за него. У нас с ним хорошие отношения, мы уважаем друг друга. Игорь сделал очень много для российского футбола, для сборной, для ЦСКА. Могу только подтвердить, что он прекрасный голкипер. Можно ли сравнить его с Буффоном? Джиджи уникален, его вклад в историю футбола потрясающий. Но и он, и Игорь похожи своим менталитетом победителя», — цитирует Пьянича «Чемпионат».
Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, который уже 22-й сезон выступает за основную команду. За это время он провел 785 матчей, в которых 326 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Вместе с ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, семь раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.
Пьянич: Акинфеев и Буффон похожи своим менталитетом победителей
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился своим мнением о двух голкиперах — Игоре Акинфееве и Джанлуиджи Буффоне.
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