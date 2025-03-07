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Семин: Станкович вселил в игроков "Спартака" уверенность

Российский тренер Юрий Семин высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"После прихода Станковича игра "Спартака" изменилась в лучшую сторону. Деян вселил в игроков "Спартака" уверенность. Команда выглядит хорошо как в игровом плане, так и в эмоциональном. Тем интереснее будет развязка чемпионской гонки", - цитирует Семина "РБ Спорт".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".

После 19-ти сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с казанским "Рубином". "Спартаку" предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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