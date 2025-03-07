Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
Краснодар1 тайм
Локомотив
20:15
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
МонакоНе начат

Пьянич не согласился с Кокориным: РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте в Европе

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на слова российского нападающего Александра Кокорина, который назвал чемпионат России по футболу "дерьмом".
Фото: РПЛ
"Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень "дерьмом", но я не соглашусь. Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всё плохо. Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далёк от чемпионата Португалии, например", - приводит слова Пьянича "Чемпионат".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 19-го тура первые три места делят петербургский "Зенит", московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар". Все три коллектива на данный момент имеют в своем активе по 40 очков.

Действующим чемпионом России является "Зенит", который завоевывал золотые медали шесть последних сезонов подряд.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится