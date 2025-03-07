"Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень "дерьмом", но я не соглашусь. Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всё плохо. Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди чемпионатов Европы по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далёк от чемпионата Португалии, например", - приводит слова Пьянича "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 19-го тура первые три места делят петербургский "Зенит", московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар". Все три коллектива на данный момент имеют в своем активе по 40 очков.
Действующим чемпионом России является "Зенит", который завоевывал золотые медали шесть последних сезонов подряд.
Пьянич не согласился с Кокориным: РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте в Европе
Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на слова российского нападающего Александра Кокорина, который назвал чемпионат России по футболу "дерьмом".
Фото: РПЛ