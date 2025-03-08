"Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со "Спартаком", принципиальным соперником и командой, которая идёт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всё. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с "Зенитом", - приводит слова Быстрова "Чемпионат".
Полузащитник "Зенита" Вендел в состоявшемся в субботу, 8 марта, матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и петербургским клубом был удалён на 74-й минуте за неприличный жест. После матча появилась информация о том, что болельщики хозяев оскорбляли бразильца на расистской почве.
По общим правилам, футболист, который получил красную карточку, должен пропустить следующий матч команды. В следующем туре "Зенит" в воскересенье, 16 марта, на выезде сыграет против московского "Спартака".
"Просто свинство". Быстров в резкой форме отреагировал на удаление Вендела в матче с "Факелом"
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился своим мнением об удалении полузащитника "Зенита" Вендела в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Факелом".
Фото: ФК "Химки"